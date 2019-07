மாவட்ட செய்திகள்

அழகியமணவாளத்தில் பிள்ளையாளம்மன் கோவில் தேரோட்டம் 36 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு நடைபெற்றது + "||" + The Pillaiyayamman Kovil Theriotam at Agyyamanamalwal was held 36 years later

அழகியமணவாளத்தில் பிள்ளையாளம்மன் கோவில் தேரோட்டம் 36 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு நடைபெற்றது