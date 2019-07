மாவட்ட செய்திகள்

அதிராம்பட்டினம் அருகே மணல் ஏற்றி சென்ற லாரியை பொதுமக்கள் சிறைபிடித்தனர் சாலை மறியலிலும் ஈடுபட்டனர் + "||" + The sand loaded near Adirampattinam The public was taken captive by the truck and involved in road blockade

அதிராம்பட்டினம் அருகே மணல் ஏற்றி சென்ற லாரியை பொதுமக்கள் சிறைபிடித்தனர் சாலை மறியலிலும் ஈடுபட்டனர்