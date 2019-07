மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் அருகே பரிதாபம், கடனை திரும்ப செலுத்த முடியாததால் விவசாயி தற்கொலை + "||" + The farmer commits suicide as he cannot pay back the loan

