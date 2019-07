மாவட்ட செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தலில் மும்பையில் 36 தொகுதிகளையும் பா.ஜனதா- சிவசேனா கைப்பற்ற வேண்டும் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேச்சு + "||" + 36 constituencies in Mumbai BJP Shiv Sena must be captured Devendra Patnavis Talk

சட்டமன்ற தேர்தலில் மும்பையில் 36 தொகுதிகளையும் பா.ஜனதா- சிவசேனா கைப்பற்ற வேண்டும் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேச்சு