மாவட்ட செய்திகள்

அம்மன் கோவிலில் திருவிழா நடத்துவது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் இரு தரப்பினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Conducting festival in Amman temple Sense of the two sides arguing over the related advisory meeting

அம்மன் கோவிலில் திருவிழா நடத்துவது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் இரு தரப்பினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு