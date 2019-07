மாவட்ட செய்திகள்

கடல் கொந்தளிப்பில் சிக்கிய தூத்துக்குடி மீனவர்கள் மண்டபத்துக்கு வந்து கரையேறினர் + "||" + Tuticorin fishermen caught in sea turmoil They came to the mandabam and wept

கடல் கொந்தளிப்பில் சிக்கிய தூத்துக்குடி மீனவர்கள் மண்டபத்துக்கு வந்து கரையேறினர்