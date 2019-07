மாவட்ட செய்திகள்

ஒகேனக்கல்லுக்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகரிப்பு: மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் மேலும் ஒரு அடி உயர்வு + "||" + Water supply to Okanakkal increase: Mettur Dam is one more step up

ஒகேனக்கல்லுக்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகரிப்பு: மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் மேலும் ஒரு அடி உயர்வு