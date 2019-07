மாவட்ட செய்திகள்

தாராபுரத்தில் தொடரும் சம்பவம்: பைபாஸ் சாலைக்கு வழிகேட்பது போல் நடித்து வங்கி ஊழியர் வீட்டில் ரூ.5½ லட்சம் கொள்ளை + "||" + Pretending to make way for the bypass road in Tarapuram The robbery at the bank employee's house

தாராபுரத்தில் தொடரும் சம்பவம்: பைபாஸ் சாலைக்கு வழிகேட்பது போல் நடித்து வங்கி ஊழியர் வீட்டில் ரூ.5½ லட்சம் கொள்ளை