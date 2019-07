மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகள் உழவர் கடன் அட்டை பெற தேசிய மயமாக்கப்பட்ட, கூட்டுறவு வங்கிகளை அணுகலாம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Farmers can access Nationalized, Co-operative Banks to get Farmer Credit Card

விவசாயிகள் உழவர் கடன் அட்டை பெற தேசிய மயமாக்கப்பட்ட, கூட்டுறவு வங்கிகளை அணுகலாம் கலெக்டர் தகவல்