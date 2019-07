மாவட்ட செய்திகள்

பட்டாசு, தீப்பெட்டி தொழிலை பாதுகாக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மாநில இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் பேட்டி + "||" + The central government should take measures to protect the fireworks and fireworks industry

பட்டாசு, தீப்பெட்டி தொழிலை பாதுகாக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மாநில இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் பேட்டி