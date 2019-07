மாவட்ட செய்திகள்

பெரியகுளத்தில், வங்கிக் கணக்கில் மாயமான ரூ.2 லட்சத்தை மீட்டுக் கொடுத்த போலீசார் - மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு பாராட்டு + "||" + In Periyakulam, Magical in bank account The police have recovered Rs.2 lakh

பெரியகுளத்தில், வங்கிக் கணக்கில் மாயமான ரூ.2 லட்சத்தை மீட்டுக் கொடுத்த போலீசார் - மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு பாராட்டு