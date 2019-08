மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் 12 மணி நேரம் தொடர்ந்து பெய்த மழை + "||" + Throughout the district Rain continued for 12 hours

மாவட்டம் முழுவதும் 12 மணி நேரம் தொடர்ந்து பெய்த மழை