மாவட்ட செய்திகள்

வகுப்பறைக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது, பள்ளிக்கு புதிய கட்டிடம் கட்ட கோரி கொட்டும் மழையில் பெற்றோர்கள் போராட்டம் + "||" + Demanding a new building for the school Parents struggle in pouring rain

வகுப்பறைக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது, பள்ளிக்கு புதிய கட்டிடம் கட்ட கோரி கொட்டும் மழையில் பெற்றோர்கள் போராட்டம்