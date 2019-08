மாவட்ட செய்திகள்

கந்தம்பாளையம் அருகே கரும்பு தோட்டம் தீயில் எரிந்து நாசம் தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி அணைத்தனர் + "||" + A fire broke out in a sugar cane plantation near Kandampalayam

கந்தம்பாளையம் அருகே கரும்பு தோட்டம் தீயில் எரிந்து நாசம் தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி அணைத்தனர்