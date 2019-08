மாவட்ட செய்திகள்

நீர்வரத்து வினாடிக்கு 1.15 லட்சம் கனஅடியாக அதிகரிப்பு, மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 72 அடியை தாண்டியது + "||" + The water level of the Mettur Dam exceeds 72 feet

