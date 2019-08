மாவட்ட செய்திகள்

திருப்புவனம் வைகை ஆற்றுப்பகுதியில் இருந்து அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்கு வரும் குடிநீர் மாசுபட்டுள்ளதாக புகார்; வழக்கு தொடர்ந்துள்ளதாக எம்.எல்.ஏ. தகவல் + "||" + From the Thiruppvanam Vaigai river Drinking water coming to Aruppukkottai municipality is reported to be polluted

