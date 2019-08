மாவட்ட செய்திகள்

பொன்னாகரத்தில் கிராமசபை கூட்டத்தை புறக்கணித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களால் பரபரப்பு + "||" + Grama Sabha meeting in Ponnagaram Frustrated by those involved in roadblocks

பொன்னாகரத்தில் கிராமசபை கூட்டத்தை புறக்கணித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களால் பரபரப்பு