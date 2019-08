மாவட்ட செய்திகள்

டெங்கு, பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பை தீவிரமாக செயல்படுத்தி, மாநிலத்திலேயே சிறந்த பேரூராட்சி விருதை வென்றது, டி.கல்லுப்பட்டி + "||" + The best bargaining award in the state was won, D.Kallupatti

