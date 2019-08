மாவட்ட செய்திகள்

பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவியதாக உளவுத்துறை எச்சரிக்கை: பெங்களூரு, மைசூரு நகரங்கள் உள்பட மாநிலம் முழுவதும் உச்சகட்ட பாதுகாப்பு + "||" + Maximum security throughout the state, including the cities of Bangalore and Mysore

பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவியதாக உளவுத்துறை எச்சரிக்கை: பெங்களூரு, மைசூரு நகரங்கள் உள்பட மாநிலம் முழுவதும் உச்சகட்ட பாதுகாப்பு