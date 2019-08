மாவட்ட செய்திகள்

குளச்சல் அருகே போராட்டம் நடத்த முயன்றவர்களை போலீசார் பிடித்து சென்றதால் பரபரப்பு + "||" + The police caught people trying to protest near Kulachalam

