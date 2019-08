மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் மாணவர் விடுதி கட்டிடத்தின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது; அதிர்ஷ்டவசமாக மாணவர்கள் உயிர் தப்பினர் + "||" + The roof of the student hostel in Madurai collapsed; The students survived

மதுரையில் மாணவர் விடுதி கட்டிடத்தின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது; அதிர்ஷ்டவசமாக மாணவர்கள் உயிர் தப்பினர்