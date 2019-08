மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலில் விழுந்த மரங்களை அகற்றி பாசன வாய்க்கால்களை தூர்வாரக்கோரி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Removing the trees that had fallen in the Gaja Storm Farmers protest against irrigation canals

கஜா புயலில் விழுந்த மரங்களை அகற்றி பாசன வாய்க்கால்களை தூர்வாரக்கோரி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்