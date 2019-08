மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூர், பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் பலத்த மழை: ஏரி, குளங்களுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு + "||" + In Ariyalur and Perambalur districts Heavy rains: Increased water supply to lake and ponds

அரியலூர், பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் பலத்த மழை: ஏரி, குளங்களுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு