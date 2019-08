மாவட்ட செய்திகள்

காஷ்மீர் பிரச்சினைக்காக தி.மு.க. நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி + "||" + DMK to address Kashmir issue The demonstration will have no impact

காஷ்மீர் பிரச்சினைக்காக தி.மு.க. நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி