மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெறும் உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கு அரசு டாக்டர்கள் சங்கம் ஆதரவு + "||" + Rajiv Gandhi of Chennai At the Government Hospital For the hunger strike Supported by the Government Doctors Association

சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெறும் உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கு அரசு டாக்டர்கள் சங்கம் ஆதரவு