மாவட்ட செய்திகள்

அங்கன்வாடி ஊழியர்-உதவியாளர்களை முழுநேர அரசு ஊழியராக அறிவித்து காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் + "||" + The Anganwadi Employee-assistants shall be declared as full-time civil servants and shall be paid periodically

அங்கன்வாடி ஊழியர்-உதவியாளர்களை முழுநேர அரசு ஊழியராக அறிவித்து காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும்