மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாநகராட்சியில் 1 லட்சத்து 30 ஆயிரம் வீடுகளுக்கு ஊராட்சிக்கோட்டை தண்ணீர் நவம்பர் மாதம் முதல் வினியோகம்: எம்.எல்.ஏ.க்கள் குழுவினரிடம் ஆணையாளர் தகவல் + "||" + In the Erode Corporation Water supply to the homes of the people of oorachchikottai from November

ஈரோடு மாநகராட்சியில் 1 லட்சத்து 30 ஆயிரம் வீடுகளுக்கு ஊராட்சிக்கோட்டை தண்ணீர் நவம்பர் மாதம் முதல் வினியோகம்: எம்.எல்.ஏ.க்கள் குழுவினரிடம் ஆணையாளர் தகவல்