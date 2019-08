மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் உருக்காலையை தனியார் மயமாக்குவதற்கு முதல்-அமைச்சர் கண்டனம் தெரிவிக்காதது ஏன்? மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + Salem factory privatization Why is the Chief Minister not condemning? The question of MK Stalin

