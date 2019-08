மாவட்ட செய்திகள்

புதையல் எடுத்து தருவதாக கூறி பெண்ணிடம் பணம் மோசடி; 3 போலி சாமியார்கள் கைது - ரூ.1¼ லட்சம், கார் பறிமுதல் + "||" + Promising to take the treasure Money laundering for woman 3 fake preachers arrested Ru1 lakh, car confiscated

புதையல் எடுத்து தருவதாக கூறி பெண்ணிடம் பணம் மோசடி; 3 போலி சாமியார்கள் கைது - ரூ.1¼ லட்சம், கார் பறிமுதல்