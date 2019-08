மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் அமைக்காததால் நிலம் கைப்பற்றும் போராட்டம் + "||" + Struggling to conquer land due to lack of special economic zone

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் அமைக்காததால் நிலம் கைப்பற்றும் போராட்டம்