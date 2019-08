மாவட்ட செய்திகள்

தனியாக இருந்த மூதாட்டியிடம் தந்திரமாக பேசி தபால் ஊழியர் வீட்டில் ரூ.1½ லட்சம் திருட்டு - மர்ம ஆசாமியின் தொடர் கைவரிசையால் பொதுமக்கள் அச்சம் + "||" + Theft of Rs.1.5 lakh from postman's home by trickster talking to lonely grandmother - public fear

தனியாக இருந்த மூதாட்டியிடம் தந்திரமாக பேசி தபால் ஊழியர் வீட்டில் ரூ.1½ லட்சம் திருட்டு - மர்ம ஆசாமியின் தொடர் கைவரிசையால் பொதுமக்கள் அச்சம்