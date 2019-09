மாவட்ட செய்திகள்

எந்தவித நிபந்தனையின்றி விவசாயிகளுக்கு கூட்டுறவு வங்கிகளில் கடன் வழங்க வேண்டும் முத்தரசன் வலியுறுத்தல் + "||" + Mutharasan urges farmers to lend to farmers in co-operative banks without any conditions

எந்தவித நிபந்தனையின்றி விவசாயிகளுக்கு கூட்டுறவு வங்கிகளில் கடன் வழங்க வேண்டும் முத்தரசன் வலியுறுத்தல்