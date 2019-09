மாவட்ட செய்திகள்

“உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்” மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Regarding the World Investors Conference The White Paper should be published MK Stalin Emphasis

“உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்” மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்