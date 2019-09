மாவட்ட செய்திகள்

தரகம்பட்டி பகுதியில் பலத்த மழை: கடவூர் தாலுகா அலுவலகத்தை தண்ணீர் சூழ்ந்தது + "||" + Heavy rains in Dharagampatti area: The water surrounded the Kadavur Taluk office

தரகம்பட்டி பகுதியில் பலத்த மழை: கடவூர் தாலுகா அலுவலகத்தை தண்ணீர் சூழ்ந்தது