மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் சட்ட நகல் எரிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் 52 பேர் கைது + "||" + In the struggle legal copy burning in Tirupur 52 farmers arrested

திருப்பூரில் சட்ட நகல் எரிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் 52 பேர் கைது