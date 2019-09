மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பலத்த மழையால் வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழைநீர் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + In the surrounding areas of Tiruvallur The public is suffering from heavy rainfall that flooded the houses

திருவள்ளூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பலத்த மழையால் வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழைநீர் பொதுமக்கள் அவதி