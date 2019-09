மாவட்ட செய்திகள்

மறுசுழற்சிக்கு பயன்படுத்தும் வகையில் 30 இடங்களில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அரவை எந்திரம் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + 30 places to use for recycling Plastic Products Sewing Machine Dindigul Srinivasan Minister opened

மறுசுழற்சிக்கு பயன்படுத்தும் வகையில் 30 இடங்களில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அரவை எந்திரம் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தொடங்கி வைத்தார்