மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்துக்காக நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு வேலை- வீட்டுமனை வழங்க கோரிக்கை + "||" + Request to provide work and housing for landowners in Perambalur district

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்துக்காக நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு வேலை- வீட்டுமனை வழங்க கோரிக்கை