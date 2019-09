மாவட்ட செய்திகள்

வங்கிகள் வழங்கும் கடனை மக்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் - வானதி சீனிவாசன் பேட்டி + "||" + People should make full use of the loans provided by the banks - Vanati Srinivasan

வங்கிகள் வழங்கும் கடனை மக்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் - வானதி சீனிவாசன் பேட்டி