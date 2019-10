மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் வீடுகள், கடைகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்தது பொதுமக்கள் அவதி + "||" + The public is suffering from rainwater pouring into homes and shops in Salem

