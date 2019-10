மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாவட்ட அளவிலான கேரம் போட்டிகள் 16-ந் தேதி நடக்கிறது + "||" + District level carrom competitions for school students are being held on the 16th

