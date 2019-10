மாவட்ட செய்திகள்

கணினிகளை முடக்கி பணம் கேட்டு மிரட்டும் ஹேக்கர்கள் - போட்டோ ஸ்டூடியோ உரிமையாளர்கள் புகார் + "||" + Turn off computers Hackers threatening to ask for money Photo studio owners complain

கணினிகளை முடக்கி பணம் கேட்டு மிரட்டும் ஹேக்கர்கள் - போட்டோ ஸ்டூடியோ உரிமையாளர்கள் புகார்