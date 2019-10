மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணம் பஸ்நிலையம் அருகே அகற்றப்படாமல் கிடக்கும் குப்பைகள் விரைவில் சுத்தம் செய்ய கோரிக்கை + "||" + Request to clean up garbage that cannot be removed near Kumbakonam bus stand

கும்பகோணம் பஸ்நிலையம் அருகே அகற்றப்படாமல் கிடக்கும் குப்பைகள் விரைவில் சுத்தம் செய்ய கோரிக்கை