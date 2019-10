மாவட்ட செய்திகள்

சுகாதார கேடு ஏற்படுத்தும் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை புனரமைக்கவேண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மனு + "||" + Petition to halt collector's office for reconstruction of sewage project

சுகாதார கேடு ஏற்படுத்தும் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை புனரமைக்கவேண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மனு