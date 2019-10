மாவட்ட செய்திகள்

மழைக்காலத்தில் நீர்நிலைகளில் குழந்தைகளை குளிப்பதற்கு பெற்றோர் அனுமதிக்க கூடாது - கலெக்டர் மலர்விழி அறிவுறுத்தல் + "||" + Parents should not allow their children to bathe in water during the rainy season Collector malarvili instruction

மழைக்காலத்தில் நீர்நிலைகளில் குழந்தைகளை குளிப்பதற்கு பெற்றோர் அனுமதிக்க கூடாது - கலெக்டர் மலர்விழி அறிவுறுத்தல்