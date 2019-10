மாவட்ட செய்திகள்

எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஒரே தொகுதியில் என்னுடன் போட்டியிட தயாரா? - எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் சவால் + "||" + MLA Resign from the post Ready to compete with me in the same constituency MK Stalin's challenge to Edappadi Palanisamy

எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஒரே தொகுதியில் என்னுடன் போட்டியிட தயாரா? - எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் சவால்