மாவட்ட செய்திகள்

நீட் தேர்வை திணித்தவருக்கு டாக்டர் பட்டம் தேவையா? - திண்ணை பிரசாரத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + Do you need a doctorate to impose the NEET? Question of Udayanidhi Stalin in Tinny campaign

நீட் தேர்வை திணித்தவருக்கு டாக்டர் பட்டம் தேவையா? - திண்ணை பிரசாரத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி