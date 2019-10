மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளிக்கு ஓரிரு நாளே உள்ள நிலையில் மணப்பாறை சந்தையில் ஆடுகள் விற்பனை மந்தம் + "||" + Sale of goats in the Manapparai market as Diwali has only one day

