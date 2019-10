மாவட்ட செய்திகள்

படப்பையில் கிராம நிர்வாக அலுவலக கட்டிடத்தின் மேற்கூரை விரிசலால் அச்சம்; சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Fear of cracking of the roof of the village administration office at Padappai; Public demand for revamp

படப்பையில் கிராம நிர்வாக அலுவலக கட்டிடத்தின் மேற்கூரை விரிசலால் அச்சம்; சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை