மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது கலெக்டர் ராமன் தகவல் + "||" + Collector Raman is reported to be intensifying dengue fever prevention work in Salem district

சேலம் மாவட்டத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது கலெக்டர் ராமன் தகவல்